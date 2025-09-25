デヴィ夫人（85）が主催する「第28回ザ・グランド・インペリアル・慈善晩餐会」が25日、東京會舘で開催された。基金は戦禍にあるウクライナの子どもたちを支援する「オレナ・ゼレンスカ財団」に贈られる。同会は98年から始まり、日本赤十字社と「認定NGO難民を助ける会」の支援を目的とし、今年で28回目を迎えた。デヴィ夫人はドレス姿で登壇し「千里の道も一歩からと申しますが、ささやかな一歩から始まったこの会も皆さまの