２４日、中国国際工業博覧会の三菱電機ブース。（上海＝新華社記者／黄安蒞）【新華社上海9月25日】中国上海市の国家エキシビション・コンベンションセンターで23日、第25回中国国際工業博覧会が開幕した。会期は5日間。世界28カ国・地域から3千社以上が参加しており、多くの日本企業も商機を求め、最新技術を携えて出展し、来場者を引き付けている。（記者/黄安蒞）２４日、中国国際工業博覧会の安川電機ブース。（