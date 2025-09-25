関税などをめぐり、関係が冷え込んでいたアメリカとインドについて、インドメディアは「貿易交渉が前進している」としたうえで、「トランプ大統領のインド訪問も視野に調整が進められている」と報じました。アメリカのトランプ政権はロシア産の石油を輸入しているインドへの関税を50％に引き上げ、両国の関係は急速に悪化。アメリカメディアは先月、年内にもインドで開催が予定されている日本とオーストラリアを交えた4か国の枠組