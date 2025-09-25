【ワシントン共同】米商務省が25日発表した4〜6月期の実質国内総生産（GDP、季節調整済み）確定値は、年率換算で前期比3.8％増だった。8月に公表した改定値の3.3％増から上方修正となった。市場は修正なしを予想していた。個人消費を改定値の1.6％増から2.5％増に修正したことが押し上げ要因となった。設備投資も5.7％増から7.3％増に上方修正した。住宅投資は4.7％減から5.1％減にマイナス幅が拡大した。輸出は1.3％減から1.8