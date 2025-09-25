メ～テレ（名古屋テレビ） トヨタ自動車が静岡県で手がける実証実験の都市が始動しました。 「ウーブン・シティで起こしていくのは掛け算です。掛け算は1社だけだと成り立ちません。最低でも2社必要なんです」（トヨタ自動車 豊田章男会長） 25日に静岡県裾野市であったのは、トヨタの実証都市の始動を記念するイベントです。 自動車工場の跡地につくられた街では、トヨタや協力企業が「住民」とともに様々な