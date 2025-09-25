モデルの滝沢眞規子（47）が25日、自身のインスタグラムを更新。ファン歴25年以上というマックスマーラのミラノコレクションに招待されたことを明かした。「@maxmara2026SSコレクションに招待していただきました」と報告した滝沢。マックスマーラのブラウンコーデを披露した。「マックスマーラのファン歴25年以上の私にとって、ミラノで直近にコレクションを観られるなんて夢のようです」と思いをつづった。「いつでも女