前橋市の小川晶市長（４２）が既婚の男性職員と１０回以上ホテルに行っていた問題で、群馬県の山本一太知事は２５日、記者団の取材に応じ「あまりに脇が甘いことに驚いた。非常に残念だ」と語った。小川氏が昨年２月の市長選で現職を約１万４０００票差で破って初当選したことを踏まえ、「多くの期待を背負っている」と指摘。市長は「地域のイメージも背負っている」とも述べ、「（この状況が）長引くと県全体のイメージが下が