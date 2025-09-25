◆ウエスタン・リーグオリックス2―7ソフトバンク（25日、杉本商事バファローズスタジアム舞洲）ウエスタン・リーグ3連覇を狙うソフトバンクは25日、2位のオリックスに勝利した。中日がくふうハヤテに4―3で勝ったため、2位に浮上。4位の阪神は広島に3―1で逆転勝ちした。ソフトバンクの優勝は最短で1軍と同じ26日に決まる。ソフトバンクは残り3試合で2位中日と3・5ゲーム差。26日からナゴヤ球場で中日との直接対決３連戦