◆楽天0―6ソフトバンク（25日、楽天モバイル）ソフトバンクの松本裕樹投手の、最優秀中継ぎ投手のタイトルが確定した。松本裕は8回に2番手で登板し、今季38ホールド目を記録。救援勝利5と合わせた43ホールドポイントとし、残り試合の結果で初のタイトルが確定した。プロ11年目でのタイトル。チームとしては2020年のモイネロ以来の最優秀中継ぎ投手となった。試合後、松本裕樹は「今季はそう登板数は多くなかったが、その