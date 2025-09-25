◆楽天0―6ソフトバンク（25日、楽天モバイルパーク）ソフトバンクが零封勝ちで2連勝を飾った。12安打6得点で快勝。楽天戦の勝ち越しが決まり、パ・リーグ全球団からの勝ち越しとなった。大関友久が7回無失点で13勝目。2位日本ハムが敗れたため、優勝マジック2となり、26日にもV2が決まる。試合後、小久保裕紀監督は「自力であと2勝すれば優勝。明日勝つことだけを考えます」と力強く語った。