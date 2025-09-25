女優の中田クルミ（33）が25日放送のTBS系「櫻井・有吉THE夜会」（後10・00）に出演。夫で俳優の浅野忠信(51)が不在の夜に、自宅で熱中していることを紹介した。番組では、浅野・中田夫妻の自宅に潜入。黄色い壁が印象的なリビングなど、おしゃれな空間にスタジオは羨望のため息をもらしていた。中田は「自分で壁を塗って。キッチンのタイルもタイルシートで自分で敷きました」と明かすなど、自宅をセルフリノベしていること