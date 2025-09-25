【MLB】ダイヤモンドバックス4ー5ドジャース（9月24日・日本時間25日／アリゾナ）【映像】大谷、相手をチョップしてしまう9月24日（日本時間9月25日）に行われたアリゾナ・ダイヤモンドバックス対ロサンゼルス・ドジャースの一戦で、ドジャース・大谷翔平の“人柄が垣間見れた瞬間”が、野球ファンの間で話題となっている。試合開始直後の1回表ドジャースの攻撃、この回先頭の1番大谷は、マウンド上のダイヤモンドバックス先