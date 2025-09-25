◆パ・リーグオリックス４―６ロッテ（２５日・京セラドーム大阪）オリックス・森友哉捕手が「８番・捕手」で先発し、第４打席で今季１８４打席目にして初アーチを放った。１―６の９回無死一、三塁、フルカウントから菊地の直球を振り抜き、右翼ポール直撃の１号３ラン。１２年連続本塁打となり「みんながつないでくれたチャンスだったので、なんとか入ってくれてよかった。とりあえず１本出たというのはうれしいです」と息