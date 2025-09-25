◆パ・リーグ楽天０―６ソフトバンク（２５日・楽天モバイル）ソフトバンクは投打がかみ合い、楽天戦に連勝。日本ハムが敗れたため、優勝マジックは２つ減って「２」となった。小久保監督は「ついに、まあ。自力であと２勝すれば優勝。明日勝つことだけを考えて」と声を弾ませた。２６日の楽天戦で勝利し、日本ハムが同日の西武戦で負けか引き分け。楽天戦に引き分けなら日本ハムの敗戦で優勝が決定する。楽天戦のシーズン勝ち