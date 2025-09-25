右肩痛で故障班に合流している巨人の赤星優志投手が２５日、キャッチボールを再開した。赤星は１４日のＤｅＮＡ戦（横浜）で先発するも、初回に先頭の蝦名に二塁打、桑原に死球、筒香にも四球を与えたところで阿部監督が２番手・平内への交代を決断。１死も奪えずにわずか１２球で降板した理由を、球団は右肩痛によるものと発表していた。この日から軽めのキャッチボールを再開。トレーナーと相談しながら調整を進めている右腕