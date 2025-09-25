タレントの山田邦子（65）が25日放送の日本テレビ「見取り図の間取り図ミステリー」（木曜後7・00）にゲスト出演。自宅に設計した露天風呂に入浴した大物芸能人を明かした。スタジオトークでMCの見取り図・盛山晋太郎が「邦子さんはお家にこだわりあるでしょ？」と切り出した。山田は「自宅に露天風呂をつくった」と口にすると、スタジオが驚がくした。さらに見取り図・リリーが興味本意で「どれぐらいかかったんですか？