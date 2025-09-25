アジアサッカー連盟(AFC)は25日、2024年度の実績を称える年間表彰式「AFCアウォーズ2025」のノミネート選手を発表し、男子部門ではW杯予選での活躍が評価されたMF久保建英(ソシエダ)がアジア年間最優秀国際選手の候補3人に入った。久保は初のノミネートで、日本人としては22年のMF三笘薫以来2年ぶりの候補入り。日本人が受賞すれば2018年のMF長谷部誠氏(当時フランクフルト)以来6年ぶりとなる。その他の候補者は韓国代表MFイ・