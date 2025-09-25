【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Tani Yuukiの新曲「もしものがたり」が、テレビ朝日系アニメ『ドラえもん』の新エンディング曲に決定した。 9月25日に神奈川・茅ヶ崎市民文化会館で行われた全国ツアー『Tani Yuuki Live Tour 2025 ”Still love… this』初日公演のアンコールで発表された。 ■ドラえもん、のび太がサプライズ登場 デビュー5周年を迎え、6月には3rdアルバム『航海士』をリリー