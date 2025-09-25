韓国の9人組ガールズグループ「TWICE」のサナ（28）が25日放送のTBS系「ニンゲン観察バラエティモニタリング」（木曜後8・00）に出演。意外な好物が明らかになった。今回はモモ、サナ、ナヨン、ジヒョ、チェヨンの5人がバラエティーロケに初挑戦。仕掛け人のナヨンが考案した「楽屋が突然ライブ会場になったら？」という壮大なモニタリング企画が行われた。4人のメンバーがどんな反応をするのか、スタジオ出演者が見守る