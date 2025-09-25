街まるごとが先端技術の実験の場となるトヨタ自動車の「ウーブン・シティ」が25日、開業しました。トヨタ自動車豊田章男会長「この街に引っ越してまいりますマスターウィーバー（住人）の豊田でございます。ここは街というより、未来のためのテストコースです」トヨタが静岡県に開業したのは人が暮らす街、「ウーブン・シティ」。自動運転技術やAIを使った未来の車など、公道ではできない実証実験を行います。最大100キロの荷物