原材料の高騰から、カルビーは「ポテトチップス」など一部商品を値上げします。カルビーは主力の「ポテトチップス」や「フルグラ」など10品目を来年2月2日納品分より値上げすると発表しました。じゃがいもなど原材料価格の高騰やエネルギーコストの上昇が要因で、値上げ幅は最大15％程度です。コンビニ限定サイズの「ポテトチップス うすしお味」70グラムは、店頭想定価格が税込み170円前後から180円前後に。また、大容量の「