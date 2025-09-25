川口オートのナイター「東京スポーツ新聞社杯」が２５日、開幕し、１Ｒでは、６番車の山際真介（５０＝川口）が鋭い速攻を決めて快勝した。オープニングカードを制して早々と準決勝戦に進出し「まずは安心した。スタートもいいタイミングでは行けたと思う。展開も良かったし、いい感じでレースができた」と安堵の笑みを浮かべた。愛機の動きもまずまずで「試走から乗りやすくてタイムは出た。跳ねとかもない。周りからは流れ