俳優の松谷鷹也が２５日、プロ野球・西武―日本ハム戦（ベルーナドーム）でセレモニアルピッチを行った。松谷は将来を嘱望されながら２１歳で脳腫瘍を発症し、引退を余儀なくされた阪神・横田慎太郎さんの軌跡を描いた映画「栄光のバックホーム」（秋山純監督、１１月２８日公開）に主演。横田さん役を演じる。この日は西武のユニホーム姿で登場し、大きく振りかぶって上地雄輔のミットにワンバウンドながら力強いボールを投げ