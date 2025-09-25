◆パ・リーグ楽天０―６ソフトバンク（２５日・楽天モバイル）１番から９番まで左打者と右打者を交互に入れたジグザグ打線を組んだ楽天・三木肇監督だったが、わずか５安打と好機を作れず。「（得点が）ゼロだったんでね」と、打線が結果を出せず無得点に終わったことを悔やんだ。序盤は制球が定まっていなかったソフトバンクの先発・大関に対し、初回は２死満塁、３回は２死一、二塁と得点圏に走者を進めたがあと１本が出ず