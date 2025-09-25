◆パ・リーグ楽天０―６ソフトバンク（２５日・楽天モバイル）楽天の先発・滝中瞭太投手は６回を投げて４安打６奪三振無失点。８月２１日のロッテ戦（ＺＯＺＯマリン）以来約１か月ぶりの１軍マウンドで好投をみせたが、打線の援護がなく白星はつかなかった。それでも「石原が粘り強く、強気のリードで引っ張ってくれたし、野手の皆さんにも守備面で助けられた。そのおかげで先発の役割は果たせたかなと思う」と振り返った。