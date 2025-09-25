◇パ・リーグ日本ハム４―５西武（2025年9月25日ベルーナＤ）逆転で痛恨の3連敗を喫した日本ハム・新庄剛志監督（53）は、「あそこで打てるかって、素晴らしい」と相手を称えた。4点リードの7回2死一塁から山県のファンブルで一、二塁とピンチを広げ、滝沢に2点二塁打を浴びた。2点目は当初アウトの判定だったが、西武側のリクエストで覆った。北山は続く渡部聖に四球を与えたところで降板。ところが、代わった上原