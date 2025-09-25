タレントの小島瑠璃子（31）が25日、自身のインスタグラムを更新。日帰りで関西・大阪万博に行ったことを報告した。「大阪万博に行ってきました」と報告した小島。「弾丸日帰り！！！」だったことを明かし、大屋根リングや公式キャラクター「ミャクミャク」との写真などを公開した。「暑さが心配でしたが問題なく楽しめました。涼める場所や座れる休憩スペースがたくさんあって、運営の方々や建築した方が来場者のことを考え