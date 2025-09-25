フジテレビ系「小泉孝太郎＆ムロツヨシ自由気ままに２人旅前編」が２４日、放送され、俳優の小泉孝太郎、ムロツヨシが出演した。公私ともに仲良しな２人の旅を追う。この日は石垣島や箱根をめぐる様子が放送された。道中、ムロと親交の深い俳優・本多力もトークに参加。本多は独身の２人に聞いて見たかったこととして「好きな人はいないんですか？」と聞いた。孝太郎が「いや、今は…」と答えると、本多は「さびしいで