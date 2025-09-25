日本テレビの人気番組『ぶらり途中下車の旅』の秋田スペシャルが、秋田放送で26日(19:00〜 ※秋田ローカル)で放送される。林家たい平今回は、林家たい平がJR田沢湖線と奥羽本線に乗車し、気になる駅で途中下車。沿線で街行く人たちとの交流を楽しみながら、秋田の魅力に触れていく。ナレーターはもちろん、小日向文世が担当する。オープニングは日本一深い田沢湖を一望できる、仙北市の「たざわ湖スキー場」から。冬のシーズン以外