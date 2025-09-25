BE:FIRST、MAZZELに続くBMSG所属の3組目となるボーイズグル一プ・STARGLOWが22日、都内のプラネタリウムで行われたプレデビュー記者会見に登場。デビューへ向けた一歩を踏み出しました。アーティスト兼プロデューサーとして活動するSKY-HIさん（38）がCEOを務めるマネジメント／レーベル・BMSGは、BE:FIRSTやMAZZELに続く、新たなボーイズグループ結成に向けたオーディションプロジェクト『THE LAST PIECE』を開催。審査を経て、5