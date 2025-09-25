◇パ・リーグオリックス4―6ロッテ（2025年9月25日京セラD）オリックス・森友哉捕手が長いトンネルを抜け出した。杉本の適時打で1点を返し、なおも5点差を追う9回無死一、三塁。「フルカウントになった時点で、真っすぐだろうなと思っていた」と、ロッテ・菊池の直球を狙い撃ち。打球は右翼ポールに直撃する今季184打席目での1号アーチとなった。9月8日に「右ハムストリングの筋損傷」から2カ月ぶりに1軍復帰も、ホーム