【ニューヨーク共同】25日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前日比33銭円安ドル高の1ドル＝149円17〜27銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1697〜1707ドル、174円58〜68銭。朝方発表された4〜6月期の米実質国内総生産（GDP）確定値が上方修正されたことなどを受け、米連邦準備制度理事会（FRB）による利下げ観測が後退。米長期金利が上昇傾向となり、日米金利差の拡大を意識した円売りドル買いが優勢となっ