友だちや彼氏、バイト先の上司や先輩など、身の回りで起こったことに悩んだことはありませんか？今回、Ray WEB編集部はマウントをとってくる女友だちについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞主人公には最近彼氏ができました。彼とは同じサークルだったのがきっかけで付きあうことに。それを知った同じサークルの女の子・絵梨香から「私のほうが海斗のことを知ってるから」と言わん