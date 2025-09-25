アストンマーティン英国法人は2025年9月10日、英国ゲイドンで「ヴォランテ」誕生60周年を記念した特別仕様「60th Anniversary Editions（60周年エディション）」を発表しました。ラインナップは「DB12ヴォランテ」と「ヴァンキッシュ ヴォランテ」に設定され、それぞれ限定60台ずつ、計120台の超希少モデルとなります。アストンマーティンの「ヴァンキッシュ ヴォランテ／DB12 ヴォランテ」に設定された「60周年エディション」