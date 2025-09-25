巨人の岡本和真内野手が逆転２位奪取へ闘志を燃やした。ジャイアンツ球場での１軍練習に参加。フリー打撃やノックなどで調整した。シーズンは残り５試合となり、チームは３位。ＣＳファーストステージの本拠地開催へ、２位のＤｅＮＡを２・５差で追う。２６日からはそのＤｅＮＡと勝負の２連戦（横浜）に臨む。２６日は東、２７日はジャクソンが先発する見込みとなっている。難敵攻略へ岡本にかかる期待は大きい。主砲は「し