◇パ・リーグ楽天0−6ソフトバンク（2025年9月25日楽天モバイル）楽天が首位のソフトバンクに投打で力の差を見せつけられ、完敗。先発の滝中が6回4安打無失点と好投し「内角をうまく使えた」とうなずいたが、7回に2番手で登板した鈴木翔が誤算だった。1死から川瀬、柳田の連打などで満塁のピンチを招き、栗原に決勝の2点適時打を許した。打線も6回以降は走者を出すことができずに零敗。三木監督は「彼（鈴木翔）の力でた