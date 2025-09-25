関西電力が、石油を燃料とする火力の御坊発電所1、2号機（和歌山県御坊市）を2026年6月ごろまでに廃止する方針であることが25日分かった。最大出力は合計120万キロワットで、2号機は設備不具合で19年4月から休止していた。低稼働の電源廃止で経費削減につなげる考えだ。関電の24年度の電源構成は原子力が48％を占め、石油火力は0.1％にも満たなかった。原発の再稼働や再生可能エネルギーの導入拡大で、火力発電は減少。石油