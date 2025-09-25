青森県八戸市のみちのく記念病院で起きた患者間殺人隠蔽（いんぺい）事件で、犯人隠避の罪に問われた事件当時の院長・石山隆被告（６２）の初公判が２５日、青森地裁（蔵本匡成裁判長）であり、「間違いありません」と起訴事実を認めた。検察側は、被告が、殺害された男性の主治医だった弟の石山哲被告（６０）と話し合い、死因を「肺炎」と偽ることを決めたと指摘。弁護側は殺人を隠した動機を「病院を守るためだった」と説明し