業務上の必要性や権限がないにも関わらず、以前所属していた部署が管理するサーバにアクセスしたほか、勤務時間中に業務用のパソコンで業務に関係ないサイトを閲覧していたとして、新潟市は秋葉区役所に勤める40代の係長級の男性職員を減給処分としました。 減給1カ月（10分の1）の懲戒処分を受けたのは、秋葉区役所に勤める40代の係長級の男性職員です。市によりますと男性職員は、市の情報セキュリティを管轄する部署が定