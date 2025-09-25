JICA国際協力機構は9月25日、日本とアフリカの人的交流の促進を目的とした“ホームタウン事業”を撤回すると発表しました。 【JICA国際協力機構田中明彦 理事長】「JICAとしては、このような現状を重く受け止め、関係者の皆様との協議を踏まえ、アフリカホームタウン構想については、これを撤回することにした」事の発端は8月、横浜市で開かれたアフリカ開発会議。ここでJICAは地方自治体とアフリカの交流を深める