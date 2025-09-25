新潟県長岡市の商店街で地元の中学生が商店街を活性化しようと、自らが考えた企画を披露するイベントが開かれました。 9月25日、アオーレ長岡で行われていたのは、地元の中学生による商店街の活性化を目指すプレイベント。新潟大学附属長岡中学校は独自の教科“ものづくり科”を展開していて、イベントでは授業の一環として、長岡駅前のすずらん通り商店街に多くの人を呼び込むためのアイデアを披露しました。この日はあい