「わが子が道行く人にこんなことをされた！」、「娘が街なかで変な人に絡まれたらしい」というできごとはお子さんを持つママにとっては恐怖体験ですよね。しかしなかにはわが子の可愛さゆえに、ママがそのできごとを客観視できないケースもあるようで……。『娘は高校生でバスで通学している。ある日、バス停で女性が乗ってきて座ろうとした席が壊れていたんだって。それを見た娘は笑いが止まらなくて、笑ってたらその女性に「うざ