資生堂CMで一躍人気に...54歳女優の近影劇作家や演出家、音楽家など、幅広く活躍するケラリーノ・サンドロヴィッチ(62)が妻とのショットを公開し話題になっている。「ケムリ研究室の新作公演が発表になりやした」「見てこの面子。瀬戸兄妹に聖人に赤堀に清水さんに、ついに鈴木慶一さん。緒川さんと一緒にキャスティングしました。いかがでしょう？」とXにつづり、妻で女優の緒川たまき(54)との2ショットを公開。また、2026