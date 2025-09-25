◆楽天―ソフトバンク（25日、楽天モバイル）ソフトバンクの大関友久投手が復活の7回無失点で13勝目を挙げた。7回5安打無失点、3奪三振。立ち上がりは制球に苦しむ。2死から2四球と安打で満塁に。それでもフランコに粘られながらも8球目のフォークで三ゴロに。3回も2死から一、二塁とされながらも、再びフランコを一飛に。苦しみながらも、本塁は踏ませない気迫を見せた。4回、先頭の鈴木大を左飛に打ち取った。これで今季