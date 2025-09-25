◆楽天0―6ソフトバンク（25日、楽天モバイルパーク）ソフトバンクが楽天に勝利し、最短でのリーグ優勝決定が26日となった。試合はソフトバンク大関友久と楽天・瀧中瞭太の両先発が立ち上がりから要所を締め、6回までは0−0の投手戦が続いた。同点で迎えた7回、ソフトバンク打線はこの回から登板した2番手の鈴木翔天から川瀬晃、柳田悠岐の連打と相手失策で1死満塁のチャンスをつくると、栗原陵矢の中前2点適時打で先制に