福岡中央署は25日、福岡市中央区大名2丁目5番の地下鉄赤坂駅構内で24日午前8時15分ごろ、女子高校生が見知らぬ男から体を触られる事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男は20〜30歳くらいの中肉。茶色短髪、黒っぽい長袖、マスク着用。