北海道・小樽警察署は2025年9月24日、不同意性交致傷の疑いで小樽市築港に住む中国国籍の男（43）を逮捕しました。男は3月24日午前0時40分ごろから午前9時ごろまでの間、自宅で20代の女性に対し性的暴行を加え、けがをさせた疑いがもたれています。警察によりますと、男と女性は面識があり、女性は被害にあった翌日に警察の性犯罪被害相談電話に「無理やり性被害にあった」と相談し事件が発覚したということです。警察は、女性に残