9月25日、資源エネルギー庁の村瀬長官が新潟県を訪れ、政府が原発再稼働に向け整備を急ぐ避難道路についてなど県と協議を行いました。 【資源エネルギー庁村瀬佳史 長官】「柏崎刈羽原子力発電所の再稼働については、大変重要であることを政府として改めて確認をさせていただいたところ」25日、資源エネルギー庁の村瀬佳史長官が県庁を訪れ、避難道路の整備などに向けて協議を行いました。会議では、原発を