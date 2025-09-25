東京電力・柏崎刈羽原発6号機について、稲垣武之所長は9月25日、「10月中旬には再稼働に向けた技術的な準備が整う」という見通しを示しました。 25日に開かれた会見で柏崎刈羽原発の稲垣武之所長が示したのは、6号機で行われている設備の健全性確認の進捗について。【柏崎刈羽原発稲垣武之 所長】「過去の経験を踏まえると、10月中旬には残りの健全性確認が終了する見込み」8月25日には制御棒を動かす装置に不具合が見つかって