【北京共同】中国商務省は25日、台湾との軍事技術協力に関わったとして米国の3社を「信頼できない企業リスト」に加え、中国との輸出入や中国での新規投資を禁止したと発表した。報道官は「3社は中国の国家主権や安全保障に深刻な損害を与えた」との談話を出した。商務省はまた、別の米国企業3社を輸出規制リストに加えた。3社に対する軍民両用品の輸出を直ちに禁止した。